Şeker Köy Atölyesinde hem eğlenecek hem de öğrenecekler

Alışverişin yanı sıra kampanyaları, çekilişleri ve birbirinden eğlenceli organizasyonlarıyla Şanlıurfa’nın sosyal yaşantısına etki eden Piazza AVM, 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında çocukları, ‘Şeker Köy Atölyesi’ ile buluşturacak. 4-12 yaş grubu çocuklar için Piazza AVM’de kurulacak olan ‘Şeker Köy Atölyesi’ Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Ramazan akşamlarında Piazza’yı seçen ebeveynleriyle AVM’ye gelen çocuklar, iftardan sonra saat 20.00’den 22.00’e kadar ‘Şeker Köy Atölyesi’nde eğlenme imkanı bulacak.

2 Haziran Cumartesi ve 3 Haziran Pazar günleri de devam edecek olan atölye, 14.00-19.00 saatleri arasında minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.