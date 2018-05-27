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27 Mayıs 2018 09:57

Şeker Köy Atölyesinde hem eğlenecek hem de öğrenecekler

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, çocuklara yönelik ‘şeker gibi’ bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Şeker Köy Atölyesinde hem eğlenecek hem de öğrenecekler

27 Mayıs 2018 09:57


Alışverişin yanı sıra kampanyaları, çekilişleri ve birbirinden eğlenceli organizasyonlarıyla Şanlıurfa’nın sosyal yaşantısına etki eden Piazza AVM, 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında çocukları, ‘Şeker Köy Atölyesi’ ile buluşturacak. 4-12 yaş grubu çocuklar için Piazza AVM’de kurulacak olan ‘Şeker Köy Atölyesi’ Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Ramazan akşamlarında Piazza’yı seçen ebeveynleriyle AVM’ye gelen çocuklar, iftardan sonra saat 20.00’den 22.00’e kadar ‘Şeker Köy Atölyesi’nde eğlenme imkanı bulacak.


2 Haziran Cumartesi ve 3 Haziran Pazar günleri de devam edecek olan atölye, 14.00-19.00 saatleri arasında minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.




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