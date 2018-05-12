Sel, Şanlıurfa organize sanayisini de vurdu

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde son bir haftadır etkisini aralıklarla gösteren yağmur sonrası organize sanayi bölgesinde sel yaşandı. Bazı fabrikaları su bastı. Fabrikaları su basan bazı firma sahipleri, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştıklarını, yetkililere bildirmelerine rağmen bir yardım alamadıklarını belirtti.

Fabrikalarını su basan firma yetkililerinden Fatih Akdemir, “Şiddetli yağıştan dolayı aniden yağmurun bastırmasıyla birlikte ve altyapının yetersizliğinden dolayı su baskını yaşandı. Fabrikanın yukarı tarafından yağmur sularının aşağı gelmesiyle, fabrika duvarlarını patlatarak sel suları içeri girdi. Bu bizim için bir doğal afettir. Fabrikada çalışan işçiler büyük sıkıntı yaşadı. İşçiler büyük korku yaşadı. Hiç beklemedikleri bir anda şiddetli yağışın çalışma alanındaki kapıya çarpması ile birlikte içeri girmesiyle neye uğradıklarını şaşırıp, ister istemez bir korku yaşadılar” dedi.

Fabrikada çalışan işçi Mustafa Çalı ise, “Mayıs ayındayız. 10 yıldır burada olmamıza rağmen şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. Affet diyoruz başka bir şey değil. AFAD ve devletin yetkili mercilerin bize yardım etmesi lazım onlardan bir şeyler bekliyoruz. 18 saat geçmesine rağmen kimseyi burada göremedik” diye konuştu.