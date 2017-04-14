Sel sularına kapılan kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli kırsal Mahallesi’nde dün gece yaşandı. İddiaya göre, misafirliğe gittiği kırsal mahalleden otomobille Şanlıurfa merkeze dönmeye çalışan Mehmet Yüksekbaş (34) sağanak yağmur nedeniyle taşan dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri sel sularına kapılan Yüksekbaş’ın cesedine 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşabildi. Sudan çıkartılan ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.