Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:22

Sel sularına kapılan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da dün etkili olan sağanak yağmurda taşan dereden otomobiliyle geçmeye çalışırken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

Sel sularına kapılan kişi hayatını kaybetti

14 Nisan 2017 16:22


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli kırsal Mahallesi’nde dün gece yaşandı. İddiaya göre, misafirliğe gittiği kırsal mahalleden otomobille Şanlıurfa merkeze dönmeye çalışan Mehmet Yüksekbaş (34) sağanak yağmur nedeniyle taşan dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri sel sularına kapılan Yüksekbaş’ın cesedine 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşabildi. Sudan çıkartılan ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:02
  • Güneş :05:43
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:07
  • Yatsı :20:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!