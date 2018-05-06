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06 Mayıs 2018 20:10

Sele kapılan koyunun kurtarılma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel sularına kapılan koyun, sahipleri tarafından kurtarıldı.

Sele kapılan koyunun kurtarılma anı kamerada

06 Mayıs 2018 20:10

Koyunun kurtarılma anı başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.


İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çanakçı köyünde öğle saatlerinden itibaren başlayan şiddetli sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yağmur ve sele hazırlıksız yakalanan çobanlardan bazılarının koyunları sel sularına kapılarak, selde sürüklendi. Çobanlar sel sularına kapılan koyunları kurtarmak için büyük çaba sarf ederken, sele kapılan bir koyunun kurtarılma anı başka bir çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.


Olayda sele kapılan tüm hayvanlar kurtarılırken, onlarca dönüm ekili arazi sular altında kalarak, zarar gördü.




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