Sele kapılan koyunun kurtarılma anı kamerada

Koyunun kurtarılma anı başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çanakçı köyünde öğle saatlerinden itibaren başlayan şiddetli sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yağmur ve sele hazırlıksız yakalanan çobanlardan bazılarının koyunları sel sularına kapılarak, selde sürüklendi. Çobanlar sel sularına kapılan koyunları kurtarmak için büyük çaba sarf ederken, sele kapılan bir koyunun kurtarılma anı başka bir çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Olayda sele kapılan tüm hayvanlar kurtarılırken, onlarca dönüm ekili arazi sular altında kalarak, zarar gördü.