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06 Mayıs 2018 14:52

Sele kapılarak hayatını kaybeden kızın cesedi ailesine teslim edildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilesinde dün akşam sele kapılarak hayatını kaybeden kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sele kapılarak hayatını kaybeden kızın cesedi ailesine teslim edildi

06 Mayıs 2018 14:52


Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dün akşam aniden bastıran sağanak yağışın ardından sele kapılarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki İlknur Karayılan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yakınları tarafından alınan cenaze, defnedilmek üzere Birecik ilçesine götürüldü.


İlçede dün akşam aniden bastıran sağanak yağış Konak kırsal mahallesine bağlı Sakaltutan Mezrası’nda sele neden oldu. Sel sularına kapılan İlknur Karayılan kayboldu. Küçük kızın cesedi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik arama çalışmaları sonucu sele kapıldığı bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Küçük kızın yağışın başlaması üzerine tarlaya giderek otlayan inekleri eve getirmek istediği öğrenildi.




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