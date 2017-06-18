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18 Haziran 2017 12:57

Semazenler Kadir Gecesi Piazza’da olacak

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İslam alemi için çok önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesinde, konuklarını sema gösterisiyle manevi yolculuğa çıkaracak.

Semazenler Kadir Gecesi Piazza’da olacak

18 Haziran 2017 12:57


Sosyal ve kültürel aktiviteleriyle kentin çekim merkezi olan Piazza AVM, ziyaretçilerine ramazanın manevi atmosferini birbirinden renkli etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor. Ramazan boyunca misafirlerini geleneksel etkinliklerle buluşturan Piazza, konuklarının ramazanda yaşadığı manevi hazzı, Kadir Gecesinde de sürdürecek. AVM, 21 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kadir Gecesinde, Şanlıurfalıları Türk ve İslam tarihinin yapı taşlarından, kainatın oluşumunu, insanın dirilişini ve Allah sevgisini simgeleyen sema gösterisiyle ağırlayacak.


Giydikleri "tennure" ismi verilen kıyafetleri, hırkaları, başlarındaki sikkeleri ile ruhu dinlendiren müzikler eşliğinde dengelerini hiç bozmadan dönen semazenlerin duygu yüklü gösterisi, Piazza’nın etkinlik alanında, 17.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.




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