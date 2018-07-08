Serinlemek için baraja giren Suriyeli genç öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesinin baraj kıyısında bulunan Çatak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için Atatürk Barajı’na giren Suriye uyruklu Ahmet Abdurrahman (15), kısa süre sonra suda kayboldu. Olayı fark eden çevredekiler, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgede yaklaşık 1 saat arama yapan Şanlıurfa ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisleri, gencin cesedini kaybolduğu bölgenin yaklaşık 50 metre ilerisinde buldu. Suyun 5 metre derinliğinde bulunarak çıkarılan ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, arama çalışmaları sırasında “Suya girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarı levhalarına aldırış etmeden yüzen vatandaşlar dikkat çekti.