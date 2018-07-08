Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 17:40

Serinlemek için baraja giren Suriyeli genç öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı’na giren Suriye uyruklu 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için baraja giren Suriyeli genç öldü

08 Temmuz 2018 17:40


Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesinin baraj kıyısında bulunan Çatak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için Atatürk Barajı’na giren Suriye uyruklu Ahmet Abdurrahman (15), kısa süre sonra suda kayboldu. Olayı fark eden çevredekiler, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgede yaklaşık 1 saat arama yapan Şanlıurfa ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisleri, gencin cesedini kaybolduğu bölgenin yaklaşık 50 metre ilerisinde buldu. Suyun 5 metre derinliğinde bulunarak çıkarılan ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Öte yandan, arama çalışmaları sırasında “Suya girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarı levhalarına aldırış etmeden yüzen vatandaşlar dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç