Serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli genç boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde konaklama tesislerinde kalan 18 yaşındaki Suriyeli Rezzuk Hüseyin, arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen Rezzuk Hüseyin, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, şahsın cesedine ulaşamayınca Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polisler bölgeye çağrıldı. İki gün devam eden çalışmalar neticesinde talihsiz gencin cesedine bugün öğleden sonra suya girdiği yerden yaklaşık 10 kilometre ileride ulaşılabildi. Sudan çıkartılan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.