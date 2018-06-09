Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 10:37

Seval Atilla, Ceylanpınarlılarla bir araya geldi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın eşi hanımefendi Seval Atilla, bugün Ceylanpınar’da vatandaşlarla birlikte iftar sonrasında bir araya geldi.

Seval Atilla, Ceylanpınarlılarla bir araya geldi

09 Haziran 2018 10:37


Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın eşi hanımefendi Seval Atilla Ceylanpınar Belediyesi’nin 2 Nolu Sağlık Ocağı yanında kurulan Birlik ve Beraberlik Sofrası’nda vatandaşlarla iftar yaptı. Seval Atilla, iftar sonrası Turgut Özal Parkı’nda bölge insanı ile buluştu. Parkta gezerek, vatandaşlarla sohbet eden Seval Atilla, parkta oynayan çocuklarla da zaman geçirdi. Çocukların fotoğraf isteğini de kırmayan Atilla, 24 Haziran günü yapılacak seçimlerinin önemini anlattı. Seçimler hakkında vatandaşlarında görüşlerini alan Atilla, "Bugün iftar sonrası İlçe Kadın Kolları Başkanlığı ve yönetimi ile parklardaki vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Turgut Özal Parkı’ndaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların sorunları dinleyerek, çay içtik. 24 Haziran günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri hakkında da bilgi verdik" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç