Seval Atilla, Ceylanpınarlılarla bir araya geldi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın eşi hanımefendi Seval Atilla Ceylanpınar Belediyesi’nin 2 Nolu Sağlık Ocağı yanında kurulan Birlik ve Beraberlik Sofrası’nda vatandaşlarla iftar yaptı. Seval Atilla, iftar sonrası Turgut Özal Parkı’nda bölge insanı ile buluştu. Parkta gezerek, vatandaşlarla sohbet eden Seval Atilla, parkta oynayan çocuklarla da zaman geçirdi. Çocukların fotoğraf isteğini de kırmayan Atilla, 24 Haziran günü yapılacak seçimlerinin önemini anlattı. Seçimler hakkında vatandaşlarında görüşlerini alan Atilla, "Bugün iftar sonrası İlçe Kadın Kolları Başkanlığı ve yönetimi ile parklardaki vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Turgut Özal Parkı’ndaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların sorunları dinleyerek, çay içtik. 24 Haziran günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri hakkında da bilgi verdik" dedi.