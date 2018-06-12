Seval Atilla’nın çat kapı ziyaretleri sürüyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın eşi Seval Atilla, Ramazan ayında yaklaşan 24 Haziran seçimi nedeniyle ilçede yaşayan vatandaşları ziyaret ederek evlerine misafir oldu. Vatandaşlara değişik hediyeler götüren Seval Atilla, aileler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Seval Atilla, vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. Seval Atilla’yı karşılarında görünce sevinen vatandaşlar, kimi zaman duygusal anlar yaşadı.

Ceylanpınar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı ile gün boyunca ev ziyaretlerini sürdüren Seval Atilla, ziyaret ettiği vatandaşlara yaklaşan tarihi seçimin önemini ve Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlattı. Ceylanpınarlı vatandaşlar ise 24 Haziran’da Ak Parti’ye destek vereceklerini ifade ettiler.

"Yeni bir sistem ile yeni bir dönem başlıyor"

Seval Atilla, 24 Haziran’ın sadece bir seç,im olmadığını aynı zamanda ülke içinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Yeni bir sistem ile Türkiye’de yeni bir dönem başlayacağını vurgulayan Atilla, "Kadın Kolları ile beraber görüştüğümüz vatandaşlarımıza da yaklaşan tarihi 24 Haziran seçimi hakkında bilgiler aktardık. Bizi dinleyen vatandaşlarımız ise Ak Parti’yi destekleyeceklerinin sözünü verdi. İnanıyorum ki aziz milletimiz Cumhurun başı sayın Cumhurbaşkanımızı sandıktan daha güçlenerek çıkaracaktır. 24 Haziran sıradan bir seçim değildir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile yeni bir dönem başlayacaktır. Bugün yanı başımızda Suriye’de yaşananları doğru okuduğumuzda bu seçimin önemi daha iyi anlaşılır. Bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen iç ve dış şer odakları, bugün ülkemizi zayıflatmanın hesaplarını yapmaktadır. Bunu hangi partiden olursa olsun tüm halkımız çok iyi algılamalıdır. MHP ile yapılan Cumhur ittifakı ile seçimden güçlü bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Bu seçim partiler arası bir seçim değildir. Benim tüm halkımıza çağrım; gelin oylarımızı bölmeyelim ve Türkiye düşmanlarına sandıkta güçlü bir cevap verelim" dedi.