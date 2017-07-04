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04 Temmuz 2017 10:54

Sevimli midilliler minikleri Piazza’da bekliyor

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, okulların tatile girmesi ile birlikte yaz aylarının keyfini çıkaran çocukları, doğanın en sevimli canlıları arasında yer alan midillilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Sevimli midilliler minikleri Piazza’da bekliyor

04 Temmuz 2017 10:54


Her yaş grubuna yönelik eğlenceli aktiviteleriyle Şanlıurfalıların buluşma merkezi haline gelen Piazza, minik ziyaretçilerine yönelik eğitici ve eğlendirici etkinliklerine Temmuz ayında bir yenisini daha ekleyecek. Aileleriyle birlikte alışverişe gelen çocuklar, sevimli midillileri görme fırsatı yakalayacak.


Piazza’dan 3 - 28 Temmuz tarihleri arasında aynı gün içerisinde 100 lira ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, açık otoparktaki Pony Club’ın midillisine binip, tur atma hakkı elde edecek. Hafta içi 16.00 - 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe, 6-12 yaş arası minikler katılabilecek. Sevimli midilli ile eğlenceli anlar yaşayacak çocuklar, midillilerin yaşamı hakkında bakıcılarından bilgiler de edinebilecek.




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