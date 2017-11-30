Şeyh Mes’ud Türbesi yolu revize edildi

Şanlıurfa’da yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği türbelerin başında gelen Şeyh Mesud Türbesinin yer aldığı caddede asfalt öncesi kilitli parke sökümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taş sökümünün ardından alt yapısını güçlendirdiği caddeyi revize ederek halkın hizmetine sundu. Eyyübiye’ye bağlı Şeyh Maksut Mahallesi Muhtarı Ahmet Çiftçi, yolda yapılan revize çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Çiftçi teşekkür dileğini ayrıca caddeye astırdığı pankartla da kamuoyuna duyurdu. Şeyh Mesud Türbe yolunun turizm açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Şeyh Muhtar Çiftçi ve mahalle sakinleri, "Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi mahallemizi ziyaret etmişti. O ziyaret sırasında kendisinden bu yolun revize edilmesini talep ettik. O da talebimize olumlu yanıt verdi. Allah razı olsun ekibini derhal bize yönlendirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.