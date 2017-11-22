Şeyhanlı aşireti artık AK Parti’yi destekleyecek

Şanlıurfa eski milletvekillerinden Seydi Eyüpoğlu’nun da akrabası olan ve 200 nüfusu bulunan Altın Mahallesi ileri gelenlerinden İsmail Çeçan, artık AK Parti’yi desteklediklerini açıkladı. Altın Mahallesi’nde düzenlenen yemekli toplantıda konuşan Çeçan ve mahallenin ileri gelenleri birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programa katılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ise "Bugün kıymetli vekilimiz Seydi Eyüpoğlu ile beraber Altın Mahallemizi ziyarete geldik. Altın köy muhtarı ve mahalle sakinlerinin misafiri olduk. Seydi amcayla yaptığımız görüşmeler sonucunda aramızda ufak tefek kırgınlıklar olan Altın Mahallesi sakinleri ile bir araya geldik. Ama bu kırgınlıkları bir tarafa atıyoruz. Bundan sonra Şeyhanlı olan Altın Mahallesi sakinleri ile hep beraber el ele omuz omuza birlik ve beraberliğimizi buradan ilan ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Katkısından dolayı Seydi Eyüpoğlu’na çık teşekkür ediyorum. Altın Mahallesi inşallah önümüzdeki seçimlerde tek parça olarak AK Parti’yle beraber olacaklar" dedi.

"Kırgınlıkları geride bıraktık"

Şanlıurfa eski milletvekillerinden Seydi Eyüpoğlu da, mahallenin ileri gelenlerinden İsmail Çeçan’a teşekkür ederek, "Altın Mahallesi sakinleri uzun süredir bizleri davet ediyorlardı. Gelişimiz bugüne nasip oldu. Özellikle belediye başkanımız Menderes Atilla ve heyetinin gelmesini istemişlerdi. Ben de Ceylanpınar’a geldim. Önce belediyemize uğradım. Belediye Başkanımızla, encümenlerimizle ve belediye eski başkanlarından Mehmet Sait Atilla ile birlikte Altın Mahallemize gelerek İsmail Çeçan’ın misafiri olduk. Daha önce küçük kırgınlıklar vardı, onların hepsini geride bıraktık" şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulana Eyüpoğlu, "Birli ve beraberliğe ihtiyacımız vardı. Ben de birlik ve beraberliği seven bir insanım. Birlik ve beraberlikten güç doğar ve hayır vardır. Bugün birlik ve beraberlik için durmadan çalışıyoruz. Bu konuda birlik ve beraberliğini esirgemeyen Şeyh İsmail Çeçan’a teşekkür ediyorum. Tek bayrağımız var, tek vatanımız var. Tek bayrağa ve tek vatanımıza sahip çıkmamız lazım" dedi.

Şeyhanlı Aşireti ileri gelenlerinden İsmail Çeçan da katkılarından dolayı Seydi Eyüpoğlu’na teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Şanlıurfa vekilim Seydi Eyüpoğlu’na da çok teşekkür ediyorum. Bilhassa Şeyh İsmail olarak kendisini aşiretimizin reisi olarak kabul ediyor ve kendisini bir aba hediye etmek istiyorum" diye konuştu.