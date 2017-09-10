Olay, saat 15.00 sıralarında Ediz kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Olur idaresindeki 20 APC 45 plakalı kağıt yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle Siverek-Şanlıurfa karayolu 12. kilometresinde alev aldı. Kasadan yükselen dumanları gören sürücü Sezgin, aracı yolun sağ tarafına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi.

Jandarma yükselen alevlerin seyir halindeki araçlara sıçramaması için yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği tır yaklaşık iki saatte söndürüldü. Olay yerine getirilen kepçe ile yanan kağıtların çıkarılmasıyla soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yangının motor arızası nedeniyle çıkmış olabileceğini belirtti.

Ölü ve yaralının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.