Seyir halindeki kamyonetten düşen işçi ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki kamyonetin kasasında yolculuk eden belediyeye taşeron hizmeti veren bir firmada çalışan Feridun A. (38), dengesini kaybederek araçtan yola düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.