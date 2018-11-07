Seyrantepe çok amaçlı salonu hizmete hazır

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor. Baydilli'nin talimatıyla Seyrantepe Mahallesinde yapılan çok amaçlı salon tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çok amaçlı salonu incelerken, yapılan çalışmaları yerinde gördü. Çok amaçlı salonun Seyrantepe Mahallesine hayırlı olmasını dileyen Başkan Baydilli çok amaçlı salonla birlikte buradaki önemli bir ihtiyacın giderileceğini söyleyerek,”"Seyrantepe Mahallemiz toplu konut alanı olmasından dolayı her geçen gün büyüyor. Biz de ihtiyaçları karşılamak üzere burada hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Mahallemizde oluşan çok amaçlı salon ihtiyacını gidermek için burada 400 metrekare alan üzerinde çok amaçlı salon inşaatına başladık ve bitirdik. Ayrıca erkek ve kadın bölümleri ayrı olmak üzere taziye evi olarak da kullanılabilecek. Açılışını önümüzdeki günlerde yapıp hizmete koyacağız. Seyrantepe mahallemize çok amaçlı salonumuz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Baydilli, Seyrantepe mahallesinde önemli bir eksikliği giderecek olan ve 4 bin metrekare yeşil alana sahip içerisinde alışveriş merkezi ve semt pazarının yer aldığı kompleksinde tüm işlemlerinin tamamlandığını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Metin Baydilli çok amaçlı salonu inceledikten sonra parkta oturan gençlerin yanına giderek bir süre sohbet etti.