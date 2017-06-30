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30 Haziran 2017 10:18

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa’da etkisini sürdürmeye devam eden ve 45 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gündüz dışarı çıkamıyor.

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor

30 Haziran 2017 10:18


Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgası kentte hayatı durma noktasına getirdi. Gölgede 45 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle halk gündüz dışarı çıkamıyor. Havanın akşam saatlerinden sonra serinlemesi ile halk parkalara akın ederek, serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklığından olumsuz olarak etkilendiklerini ifade eden Murat Soylu, “Gündüzleri hava sıcaklığından etkilendiğimiz için parklara gelip serinlemeye çalışıyoruz. İnşallah bu sıcak hava dalgası bölgeyi terk eder de bir nebze rahatlarız” dedi.




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