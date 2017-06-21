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21 Haziran 2017 11:27

Sıcaklar artınca karpuz satışları da arttı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sıcakların bastırmasıyla birlikte karpuz satışları da arttı.

Sıcaklar artınca karpuz satışları da arttı

21 Haziran 2017 11:27


Şanlıurfa’nın Akçakal ilçesinde son bir hafta içerisinde Ramazan ayı ve sıcaklar nedeniyle karpuz satışlarında artış oldu. Bir hafta öncesine kadar günde 300 ile 400 kilo arasında karpuz satıldığını belirten esnaf, Ramazan ayı ve sıcakların artmasıyla birlikte satışların günlük 750 ile 800 kiloya çıktığını belirtti.


Karpuz satıcıları, Ramazan ayının karpuzun fazla tüketilmesinde etkili olduğunu söyleyerek, "Yazın karpuz satmak en karlı iştir. Ramazan ayının son günlerinde sıcakların bastırmasıyla birlikte karpuz satışları adeta ikiye katladı. Sıcaklıktan dolayı insanda su kaybı olduğundan, insanlar su kaybını önlemek ve serinlemek için karpuzu tercih ediyor. Karpuzları gündüz olduğu gibi en çok gece satıyoruz. İnsanlar gece yarısına kadar gelip karpuz satın alıyor. Havalar ısındıkça vatandaşın karpuza talebi artacak" diye konuştu.




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