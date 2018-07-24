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24 Temmuz 2018 14:40

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar parklarda serinliyor

Şanlıurfa’da sıcak havalar etkili olmaya devam ederken, sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek ve zaman geçirmek için parkları tercih ediyor.

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar parklarda serinliyor

24 Temmuz 2018 14:40


Şanlıurfa’da 45 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı özellikle yaşlıları ve çocukları olumsuz etkilerken, kent merkezinde bulunan park ve bahçeler serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Parklara giden vatandaşlar hem sohbet ediyor hem de zaman geçiriyor.


Hava sıcaklıklarından dolayı parka geldiğini ve burada serinlemeye çalıştığını söyleyen Mehmet Elçi, “ Şanlıurfa’da hava sıcaklıklar 45 derecenin üzerindedir. Biz de serinlemek, vakit geçirmek için parka geliyoruz. Buraya geliyoruz, arkadaşlarla sohbet ediyoruz, zamanımızı böyle geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.


Mehmet Deveci ise, “Hava çok sıcak olduğu için parka geliyorum. Buraya gelip serinliyoruz. Arkadaşlarla burada sohbet ediyoruz, zamanımızı geçiriyoruz. Ben artık yaşlıyım, bu saatten sonra çalışamam. Havalar da sıcak buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. Bir de ben biraz kilolu olduğum için sıcaklığa dayanamıyorum” diye konuştu.




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