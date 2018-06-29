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29 Haziran 2018 21:04

Sıcakta köpeğe kuzu postu giydirdiler

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce köpeğe kuzu postu giydirildi.

Sıcakta köpeğe kuzu postu giydirdiler

29 Haziran 2018 21:04


Siverek’in Fırat Mahallesi’nde bulunan Hayvan Pazarı civarında çekilen görüntülerde başıboş bir sokak köpeğine giydirilmiş kuzu postu görenleri şaşırttı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuzu postu giydirilen köpeğin sıcak havada dolaşırken bile zorlandığı görüldü. Diğer sokak köpeklerinin de ilgisini çeken köpek, bir pikabın gölgesinde uzanarak postun ikiye katladığı sıcak havada serinlemeye çalıştı. Hangi amaçla kuzu postunun köpeğe giydirildiği öğrenilemezken, köpeğe yanaşmaya cesaret edemeyen vatandaşlar ise hayvanı cep telefonları ile görüntüledi.




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