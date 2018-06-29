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29 Haziran 2018 13:16

Sıcaktan bulanan vatandaşlar camilerde serinliyor

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa’da vatandaşlar bunaltan sıcaklardan korunmak için camilerde serinliyor.

Sıcaktan bulanan vatandaşlar camilerde serinliyor

29 Haziran 2018 13:16


Kentte, 35 dereceyi bulan sıcaklıklardan korunmak için vatandaşlar her yolu deniyor. Klimalı ve vantilatörlü camilerde serinleyen vatandaşların ilk tercihi ise Balıklıgöl yerleşkesindeki camiler oluyor. Cami ve gölgelik alanlarda uzanarak zaman geçiren vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için böyle bir yolu seçtiklerini belirtti. Öte yandan, camide uzanarak serinleyen vatandaşları da kimi vatandaş ibadethanede uzanmalarını uygun görmediklerini ifade etti.


Vatandaşlardan Suphi Alan, “İnsanoğlu caminin içinde oturabilir, dua edebilir Kuran okuyabilir. Camide havası serin diye yatılmaz. Yanlış, yapılmaması gereken bir durumdur. Hava sıcaklığı 40 dereceyi geçebilir 50 derecede de olabiliyor, camide oturup sohbet etsinler, mesela Kuran okusunlar, ibadet etsinler, cami yatmak için değildir. Orada adam ayağını uzatıyor. Yani ne kadar sıcak olursa olsun, yatılmaz” dedi.


“Caminin içinde uyumak caiz değildir”


Cami içerisinde uyumanın caiz olmadığını aktaran Ömer Yıldırım ise “Dışarıdan geliyorlar, hava sıcak caminin içerisi serin olduğu için sürekli burada uyuyan insanlar var. Caminin içinde uyumak caiz değildir. Uyumak isteyen gitsin kendi evinde uyusun. Bu doğru bir tutum değil. Mümkünse camilerde uyumayalım, uyudukları zaman telefonları, paraları çalınıyor onun için uyumamaları daha iyi olur. Ağaç altında uyuyabilir belki ama caminin içerisinde caiz değildir” diye konuştu.




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