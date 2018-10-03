Sıfır Atık Projesi'yle vatandaşlara ücretsiz yolculuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Şanlıurfa'da atıklarını ‘Atık Toplama Merkezi'ne götüren vatandaşlar, kazandıkları puanlarla ücretsiz yolculuk yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi ile vatandaşların da desteğini alarak geri dönüşümde yeni bir dönemi başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak üzere ilk etapta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında ve bağlı sosyal tesislerinde kullanılmak üzere, kurum dışındaki alanlarda oluşacak atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak adına 2 adet Atık Getirme Merkezi (AGM) toplama merkezlerine kuruldu. AGM'lerde bitkisel atık yağlar, kullanılmayan elbiseler, kağıt, karton, plastik, atık ilaç ve atık pillerin ayrı olarak biriktirileceği 6 farklı bölümden oluşan bir sistemle toplanacak. Toplama merkezlerine kurulan Atık Getirme Merkezine getirilen atıklar sayesinde vatandaşlar ücretsiz ulaşım imkanı elde etmiş olacak.

Ayrıca sistemde atık piller için teşvik edici ödül sistemi ile her atılan 1 atık pil için 10 puanlık kupon hediye edilecek olup toplamda 100 puan toplayan kişiye kart dolum merkezlerinde 1 binişlik ücret Urfa Kartına yüklenecek. Geri dönüşüm kumbaralarında ve atık getirme merkezlerinde toplanacak geri dönüşüm malzemeleri entegre katı atık tesisine taşınarak atık kodlarına göre sınıflandırılıp ham madde olarak tekrar sanayiye kazandırılacak.

“Şanlıurfa büyük düşünmeli”

Bir yandan güneş enerji sistemleri ile yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması diğer yandan katı atık tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ile Şanlıurfa'nın Türkiye'de örnek gösterilen iller arasında yer aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa, çevreyi koruma açısından çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Sıfır Atık Projesi'nde, çöpe giden tüm katı atıklar makine üzerinde yer alan bölümlerde ayrıştırılarak toplanıyor. Halkımızın çevreye karşı duyarlı olması lazım. Şimdiden desteklerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kurduğu güneş enerji sistemleri (GES) sayesinde kurumlarına bağlı birimlerinin enerji kaynağının bir kısmını karşılıyor. Ayrıca 70'e yakın GES projesine onay veren Büyükşehir belediyesi, ilçelerde katı atık aktarma istasyonları kurarak bu ilçelerdeki vahşi depolamanın önüne geçiyor. Tırlarla il merkezine getirilen katı atıklar bu kez katı atık ayrıştırma istasyonunda elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Öte yardan, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 200 okulda 3 yıldır yaklaşık 12 bin öğrenciye çevre bilinci eğitimi verilerek, çevrenin önemi çocuklara aşılanarak doğanın korunması sağlanıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak okullara yönelik bitkisel atık yağ ve atık piller için kampanyalar uygulanmaya başlamıştı. Bitkisel atık yağ toplayan okullara boya hediyesi, atık pil toplayarak dereceye giren ilk 3 okulda çeşitli hediyeler vermişti.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde bulunan çadır kentlerdeki kamplarda oluşan geri dönüşüm atığı toplama araçları ile toplanarak merkez entegre katı atık düzenli depolama sahasındaki ayrıştırma tesisine ulaştırıyor. Bu tesiste il genelinde bertaraf yapılması için getirilen tanklarda günlük 10 ton geri dönüşüm atığı ayrıştırılması neticesinde geri dönüşüme katkı sağlanarak, doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmişti.