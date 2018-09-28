Silahlı kavgada hayatını kaybeden kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde yaşanmıştı. Çocuk kavgasında yaşanan tartışma sonrası silahlarında kullanıldığı kavgada, Mahmut ve Mesut Dağ kardeşler kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası, sağduyu çağrısı yaparak vatandaşları sükunete davet eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gece saatlerinde beraberinde Vali Yardımcısı Bahadır Güneş ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile birlikte olayda yaralanan diğer kardeşleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Olayda hayatını kaybeden iki kardeşin ailesi ile de görüşerek başsağlığı dileklerini ileten Vali Erin, “Yaşanan müessif olayda vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli anne ve babaları başta olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Harrankapı Aile Mezarlığında İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Dağ kardeşler aynı mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazına Vali Erin'in yanı sıra Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Defin sonrası aile fertleri ile görüşen Vali Erin taziyetlerini ileterek başsağlığı diledi.