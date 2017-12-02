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02 Aralık 2017 18:03

Silahlı saldırıya uğrayan özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde tarihi ören yerinde nöbet tutan özel güvenlik görevlisi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

02 Aralık 2017 18:03


Edinilen bilgiye göre, Harran Kalesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Uludağ (31), nöbet tuttuğu sırada Ömer K. isimli şahısın silahlı saldırısına uğradı. Ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılan güvenlik görevlisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen güvenlik görevlisinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Ömer K. ise Akçakale ilçesinde polise teslim oldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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