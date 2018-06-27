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27 Haziran 2018 14:14

Silahlı saldırıya uğrayan tamirci öldü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan tamirci öldü

27 Haziran 2018 14:14


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Karataş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Birecik’ten Halfeti ilçesine giden Reşit Çetin’in (41) kullandığı 27 PN 373 plakalı otomobil, seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Reşit Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, jandarma ekiplerinin saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini araştırdıkları öğrenildi. Oto tamircisi olduğu öğrenilen Reşit Çetin’in işe gitmek için sabah evden ayrıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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