Şıllık tatlısına Şanlıurfa tescili

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından geçtiğimiz temmuz ayında coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu ile tescil işlemlerinin başlatıldığı Şanlıurfa’ya özgü hafif bir tatlı olan “Şıllık Tatlısı” Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile tescil edildi. Şıllık Tatlısı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının tescil ettirdiği 4’üncü yerel ürün oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ŞUTSO Meclis Başkanı Mustafa Taş, Şanlıurfa’ya özel bir tatlı türü olan Şıllık Tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandığını belirtti.

Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlenen törende Şanlıurfa Milletvekilleri kasım Gülpınar, Mehmet Akyürek ile ŞUTSO Meclis Üyesi Mehmet Günak da hazır bulundu.