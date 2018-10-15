Sinan Akçıl Şanlıurfalı hayranlarıyla buluşacak

Türk pop müziği sanatçısı Sinan Akçıl, Şanlıurfa Piazza AVM'de konser verecek.

Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Sinan Akçıl'ı hayranlarıyla buluşturacak. Daha önce de geldiği AVM'de Şanlıurfalıları bir birinden sevilen şarkılarıyla coşturan Türk pop müziğinin ünlü ismi Sinan Akçıl, 18 Ekim Perşembe günü AVM'de hayranlarının karşısına çıkacak.

Sinan Akçıl'ın konseri, AVM'nin açık otoparkında saat 19.00'da başlayacak.