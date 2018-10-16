Sınav kalemleri köylerde okuyan öğrencilere dağıtılacak

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında, Kamu Personeli seçme Sınavı'na(KPSS) giren adaylardan toplanan kalel ve çişitli kırtasiye malzemeleri, ilçe kırsalındaki okullarda eğitim gören öğrencilere dağıtılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye geneli uygulanan ‘Genç dönüşüm' projesi kapsamında geçtiğimiz hafta sonu ilçe genelinde KPSS sınavının yapıldığı 20 okul kapısında stant açan gönüllüler, adaylara dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraşları topladı.

Toplanan kalem ve kırtasiye malzemeleri, Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde düzenli bir şekilde paketlendi. Gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından toplanan ve paketlenen malzemeler, ilçe kırsalındaki köy öğrencilerine dağıtılacak.

Mustafa Kemal Lisesi 12'inci sınıfta okuyan gönüllü öğrencilerden Emir Güney, "Bu projemizin amacı köydeki kardeşlerimize, ÖSYM'nin yaptığı KPSS sınavına giren adaylardan topladığımız kırtasiye malzemelerini dağıtmaktır. Biz gönüllüler okulların önünde bekledik, sınavdan çıkan öğrencilerden kendilerine verilen kırtasiye setlerinin köy okullarında okuyan öğrencilere bağışlamalarını istedik. Onlarda sağ olsunlar destek olan oldu, olmayan oldu hepsine teşekkür ediyoruz. Bunu yapmamızın amacı hem bu ÖSYM'nin dağıttığı kalemlerin heba olmaması ve hem de köyde ki kardeşlerimize ufakta olsa bir destekte bulunmaktır. Bu kırtasiyeleri düzenledikten sonra köy okullarına dağıtmaya başlayacağız” diye konuştu