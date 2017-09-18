Sınır ilçesinde ilk ders zili çaldı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yeni eğitim ve öğretim sezonu başladı

Suriye’nin Rasulayn ilçesinin sınır komşusu olan Ceylanpınar’da ilk ders zili çaldı. Sabah erken saatlerde öğrenciler okulların yolunu tuttular. Okullarda yapılan törenlerin ardından ilk ders zili çaldı. Okula yeni başlayan öğrenciler ilk defa okula geldiklerinden dolayı uzun süre gözyaşı döktü. Öğrencileri teselli etmekse yine öğrenci velilerine ve öğretmenlere düştü. Okullarda ilk ders olarak 15 Temmuz Milli İrade Destanı konulu ders işlendi.

Ceylan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Ramazan Bulut, yapmış olduğu açıklamada 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılına hazır olduklarını vurgulayarak tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.