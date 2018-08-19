Sınırda bayram öncesi alışveriş heyecanı

Vatandaşların, sergi açan esnafa akın etmesi alışverişe canlılık getirdi.

Kurban Bayramına sayılı saatler kala Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi olan Akçakale’de alışveriş yoğunluğu başladı. Vatandaşların özellikle Atatürk Mahallesinde kurulan pazardaki ürünlere büyük ilgi gösterdiği belirlendi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerden aileleriyle birlikte ilçeye gelen vatandaşlar bütçelerine uygun kıyafet almaya çalıştı. Vatandaşların pazara ilgisi ise renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Yaşanan hareketlilikten memnun olan esnaf ise müşteri çekebilmek için adeta bir tellal gibi bağırarak kampanyalarını duyurmaya çalıştı. kampanyalar hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürdü. Geçen yıla oranla fiyatlarda herhangi bir artışın olmadığını belirten giyim ve sergi sahipleri, bu yıl alışverişlerde önemli seviyede indirimlerin olduğunu belirtti. Vatandaşları tezgahına çekmeye çalışan esnaflardan Osman Ertem, yüksek sesle bağırarak fiyatların cazip olduğunu dile getirmeye çalıştı. Bu yıl bayramdan dolayı esnafta bir hareketliliğinin olduğunu dile getiren Ertem, pazarda herkesin bütçesine uygun kıyafet bulunduğunu dile getirdi.