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Sınırın Sıfır Noktasında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Ceylanpınar'da törenle anıldı.


10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Hükümet Konağı'nda bulunan Atatütk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Hükümet Konağı'nda yapılan programa İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, ilçe garnizon komutanı, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Atatürk anıtına çelenk bırakıldığı tören, siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile devam etti. Program İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

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