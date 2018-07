Sınırın sıfır noktasında 15 Temmuz nöbeti

Ceylanpınar Belediyesi ve Ceylanpınar Kaymakamlığı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz gecesi yapılan kanlı darbe girişiminin 2’nci yıl dönümünde darbe şehitlerini anma ve darbenin unutulmaması için çeşitli etkinlikler düzenledi. Düzenlenen son etkinlik Hükümet Konağı’nda düzenlendi.

Programa Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Öz-Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan, MHP İlçe Başkanı Ahmet Güneri ve çok sayıda Ceylanpınarlı katıldı. Anma programı ilk olarak sinevizyon gösterimi ile başladı, daha sonra protokol konuşmaları ile devam etti. Hükümet Konağı’nda bir araya gelen Ceylanpınarlılar, demokrasi nöbeti tutarak şehitler için dua etti. Ellerinde Türk bayrakları ile Hükümet Konağı’nı dolduran vatandaşlar 15 Temmuz’un 2. yıl dönümünde yeniden demokrasi nöbeti tuttu.

Program duaların edilmesi ve gece yarısı camilerden selaların okunması ile son buldu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz gecesi Ceylanpınarlılar ile beraber demokrasiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktıklarını ifade etti. Atilla, "15 Temmuz, milletimizin hainlere ve vatanı bölmek isteyenlere karşı desten yazdığı gündür. 15 Temmuz bir liderin milletinin önüne düşüp, milleti ile birlikte hain işgal girişimcilerine karşı dimdik ayakta durduğu gündür ve o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan’dır. O geceyi hepiniz hatırlıyorsunuz, bir lider düşünün ben milletimin arasına gidiyorum, milletimi sokaklara, meydanlara davet ediyorum, hava limanlarına davet ediyorum, gelip ne yapacaklarsa, tankları ile topları ile orada yapsınlar. Ben milletimin üzerinde bir güç tanımıyorum diyen bir lider düşünün. Silahlarını milletine doğrultan, o hainlere karşı silahsız bir şekilde 4 saatlik bir mücadelenin sonunda onları püskürtmenin adıdır 15 Temmuz ve sabah o püskürtmenin ardından hiçbir şey olmamış gibi işlerine gittiği günün adıdır 15 Temmuz. Soruyorum onlara. Adnan Menderes’i neden idam ettiniz? Ceylanpınarlılar Adnan Menderes’in idam edilmesinin bir sebebi var. 18 yıl bu ülkede ezan Türkçe’ye çevrildi. Bu ülkede camiler ahıra çevrildi. 80’li yıllarda Ceylanpınar 10 bin nüfus varken 40 kişi şehit oldu. O şehitlerin içinde dayım merhum Seydo Kahraman vardı. Dayımı çarşıda iki koruması ile beraber taradılar. Suçu neydi? Bayrağa ve vatana sahip çıkmaktı. Benim babam belediye başkanı iken onun başbakanını astılar. Ama ben belediye başkanı iken cumhurbaşkanımı astırmam dedim. Aramızdaki fark bu. O gece Ceylanpınar halkı ile sahadaydık. Herkese meydan okuduk" dedi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Türk halkının 15 Temmuz’da canı pahasına vatanı savunduğuna dikkat çekerek, "Savaşıyorsunuz ama yanınızdaki insan düşman çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın hemen arkasındaki insanlar münafık olabiliyor. İşte 15 Temmuz’un en büyük hayrı bu idi. O gecenin bize verdiği en büyük hayır münafıkları devlet kademesinden ayırmak oldu. Her türlü terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Eğer bu uğruda bir canımız varsa bu can bu dava içinde küçük bir damla ise dahi buna feda olsun. Bizler iman ediyoruz ki, bizler inanıyoruz ki bu dünya elbet bit gün son bulacak. Önemli olan nasıl yaşadığınız ve nasıl öldüğünüzdür. Ölüm hak şehitlik ise nasiptir. Rabbim herkese ölüm noktasında şehadeti nasip eylesin. O her kula nasip olmaz. O sadece mazlumun duasını alan, annesinin ve babasının duasını alan ve bir şekilde ona vesilen olan kişiye nasip olur. Allah bize de nasip eylesin. Bizlerin vatan hainleriyle ve terör örgütleriyle mücadelesi sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.