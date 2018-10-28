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Sınırın Sıfır Noktasında 29 Ekim Coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 95.

yıldönümü kutlama etkinlikleri sınırın sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törenle başladı.


Yapılan törene, Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkan vekili Cuma Budak , Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Yıkmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Ceylanpınar Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı. Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla devam etti.


Tören günün anlam ve önemine yapılan konuşmayla son buldu. 29 Ekim kutlamaları Pazartesi günü ilçe stadında yapılacak etkinlikler ile sona erecek.

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