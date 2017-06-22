Sınırın sıfır noktasında asayiş uygulaması

Ceylanpınar’ın huzur ve güveni için ilçede polis tarafından sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. İlçenin dört farklı noktasında gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda araç aranırken şüpheli görülen şahısların üst araması yapıldı. Yapılan uygulamanın ilçenin huzuru ve asayişi için gerekli olduğunu vurgulayan vatandaşlar, bu tür uygulamaların kendilerine daha fazla güven verdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe sakinlerinden Ahmet Pekcanlı “Yapılan uygulamalarda ilçe halkından ricam polis arkadaşlara yardımcı olsunlar. Sonuçta bu tür güvenlik uygulamaları bizim can ve mal güvenliğimiz için yapılmaktadır. Tüm polis arkadaşlara gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uygulamaya Ceylanpınar’da görev yapan tüm polislerin katıldığı öğrenildi.