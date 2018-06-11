Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 09:35

Sınırın sıfır noktasında iftar

Ceylanpınar’da her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofrası, bu defa sınıra 50 metre mesafedeki Faruk Çelik Parkı’nda kuruldu.

Sınırın sıfır noktasında iftar

11 Haziran 2018 09:35

Sınır mahallesinde yaşayan yüzlerce vatandaş birlikte oruç açtı.


Ceylanpınar Belediyesinin 11 ayın sultanı Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçede iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Ay sonuna kadar sürecek iftarlar kapsamında son olarak sınırın sıfır noktasındaki Faruk Çelik Parkı’nda iftar sofrası kuran Ceylanpınar Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş Ramazan geleneğini yaşatıyor. Faruk Çelik Parkı’nda kurulan 750 kişilik iftar sofrasında mahalle sakinleri, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hep birlikte ezan ve dualarla orucunu açtı.


İftara katılan vatandaşlar, her gün ilçenin farklı bir noktasında verilen iftarın yüzlerce kişiyi bir araya getirdiğini, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade ederek Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç