Sınırın sıfır noktasında iftar

Sınır mahallesinde yaşayan yüzlerce vatandaş birlikte oruç açtı.

Ceylanpınar Belediyesinin 11 ayın sultanı Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçede iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Ay sonuna kadar sürecek iftarlar kapsamında son olarak sınırın sıfır noktasındaki Faruk Çelik Parkı’nda iftar sofrası kuran Ceylanpınar Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş Ramazan geleneğini yaşatıyor. Faruk Çelik Parkı’nda kurulan 750 kişilik iftar sofrasında mahalle sakinleri, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hep birlikte ezan ve dualarla orucunu açtı.

İftara katılan vatandaşlar, her gün ilçenin farklı bir noktasında verilen iftarın yüzlerce kişiyi bir araya getirdiğini, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade ederek Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür etti.