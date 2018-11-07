Sınırın Sıfır Noktasında Kış Hazırlığı

Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde havaların soğumasının ardından odun ve kömür satışları hız kazandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Ceylanpınar ilçesinde yağışlı havanın ardından havaların soğuması odun ve kömürcü esnafının yüzünü güldürdü. Hummalı bir çalışmanın ardından odun ve kömürleri müşterilerine ulaştırdıklarını ifade eden iş yeri sahibi Nevaf Genç, "Kış mevsimine sayılı günler kala havaların aniden soğuması işlerimizde yoğunluğu artırdı. Şu an taleplere cevap vermekte güçlük çekiyoruz. Enflasyon ile mücadele kapsamında odun ve kömür ürünlerine çok cuzi bir miktarda zam yaptık. Kış ayı boyunca yakacak çeşitlerinde zam yapmayacağımızı buradan beyan etmek isterim" dedi.