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Sınırın Sıfır Noktasından Hastalara Sürpriz Ziyaret

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.


Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' temennilerinde bulundu.


Hastane yetkililerinden hastane ve hastalar hakkında bilgi alan Atilla, hasta ve yakınlarına moral ve motivasyon vermek için ziyaret gerçekleştirdiklerini vurguladı. Hastanede yatan çocuklarla da yakından ilgilenen Atilla, çocuklara çeşitli hediyelerde verdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, hastalardan alınan duaların duanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Atilla, "Yoğun iş tempomuzdan fırsat buldukça hastanemizde tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunup acil şifalar diliyoruz. Tek gayemiz ağızlardan çıkan bir dua ve yüzlerde bir tebessüm oluşturabilmek. O güzel duaları duymak ve gönüllerde olmak gibisi yok. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bizler de her fırsatta hastalarımıza ‘geçmiş olsun' ziyaretlerinde bulunarak yanlarında olacağız. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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