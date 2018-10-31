Sırrın Kapalı Semt pazarı açıldı

Vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi adına Haliliye ilçesine bağlı Sırrın mahallesinde kurulan semt pazarının açılışına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Şefik Bakay, Haliliye Belediye Başkan Vekili Halil Yetkin, Pazarcılar Dernek Başkanı Emin Kızılateş, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşma yapan Belediye Başkanı Çiftçi, icraat gerçekleştiren bir belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini belirtti. Çiftçi, “Yeşil alan ve çevre anlamında, altyapı, yol, köprülü kavşak ve şehrin tüm niteliği anlamında hep birlikte ayağa kaldırmamız lazım. Açılışını yapacağımız semt pazarı belediye kanunlarına göre Büyükşehir'imizin ukdesinde olmayan bir çalışmamız, fakat şehir ile dertlendiğimiz için ilçelerimize destek gayesi ile bizlerde her ilçemize kapalı semt pazarı yaparak ilçe belediyelerimize devir ettik. Haliliye ilçemizle başladık ve Haliliye ilçemiz ile bitiriyoruz. Amacımız burada halkımızın Şanlıurfa'mıza yakışmayacak cadde ve sokaklarda tezgâhlar açılarak satış yapılmasının önüne geçmek için başlattık. 2009 yılında başlayan kapalı semt pazarına geçme çalışmaları 10 yıldır Şanlıurfa'mızda artık her mahallede kendini göstermeye başlamış. Esnafımızı önemsiyoruz çünkü satışların sağlıklı bir ortamda olması lazım. Mahallerimizde oturan kardeşlerimizi önemsiyoruz ve onlarda gelip güzel bir şekilde alışverişlerini yapmaları lazım. Eğer siz bu tür mekânları oluşturmazsanız, medeniyeti yakalayamazsınız ve şehrin standartlarını oluşturamazsınız. Şehircilikte hep birlikte gelişmişlikte geride kalmış oluruz. Bu tür projelerimizin yapımında emeği geçen başta tüm personellerimizi tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bunlarla ilgilenmedik ve büyük projeleri bir bir gerçekleştirdik, bunların başında yol, köprülü kavşak, gençliğe olan yatırım ve birçoğunu gerçekleştirdik. Biz konuşan bir Belediyecilik anlayışında olmadık bunun aksine çalışan üreten bir yapıda olduk” diye konuştu.

Gerçekleştirilen açılış sonrasında pazar esnafını ziyaret eden Çiftçi, yeni yerlerinin hayırlı olmasını diledi.