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26 Şubat 2018 15:14

Sis nedeniyle zincirleme kaza

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen kazaya 2 tır, bir otobüs karıştı.

Sis nedeniyle zincirleme kaza

26 Şubat 2018 15:14

Kazalarda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Siverek ilçesinden TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden mısır yükü almaya gelen S. B. idaresindeki 63 E 0856 plakalı Tır, Ceylanpınar’da Urfa Kapı Yolu TOKİ Kavşağında yoğun sis nedeniyle orta refüje çıktı. Orta refüjdeki aydınlatma direklerini deviren Tıra, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir Tır arkadan çarptı. Aynı güzergahtan Telhamut Çadır Kentine personel taşıyan otobüs ise kazayı son anda fark edip direksiyonu kırması son anda olası büyük bir faciayı önledi. Yaklaşık 40 personel taşıyan otobüsün orta refüjde askıda kaldı. Kazalarda her iki tırın sürücüsü hafif yaralanırken otobüs sürücü ve yolcular yara almadan kurtuldu.


Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaza sonrası Urfa Kapı yolu trafiği bir müddet tek yönden sağlandı. Kaza yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yol trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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