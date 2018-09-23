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Sitede yangın paniği

Şanlıurfa’da bir sitenin güvenlik kulübesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şanlıurfa'da bir sitenin güvenlik kulübesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir sitenin güvenlik kulübesinde iddiaya göre, aşırı yüklenme sonrası ısınan elektrik kontağı yangına neden oldu. Çıkan yangını fark eden site sakinleri yangını kontrol altına alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangının başka yere sıçramadan kontrol altına aldı.


Yerden yaklaşık 100 metre yüksekliğe kadar yükselen siyah dumanları gören çevredeki vatandaşlar ise panik yaşadı.


Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yangın yerinde incelemelerde bulundu.

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