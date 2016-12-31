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31 Aralık 2016 17:04

SİV-İL DER Başkanı güven tazeledi

SİV-İL DER Başkanı güven tazeledi

31 Aralık 2016 17:04

Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİV-İL DER) olağan genel kurulunda başkanlık görevini sürdüren Abdulvahap Bayram güven tazeledi.
Cumhuriyet Caddesindeki tarihi Cıncıklı Hamamda yapılan olağan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan oylamada ise mevcut başkan Abdulvahap Bayram, 260 üyenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Dilek ve temennilerin ardından teşekkür konuşması yapan Bayram, "Bugüne kadar yaptığımız kültürel ve sosyal faaliyetler ile kentimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Üç aylık bir çalışmanın ardından hazırlandığımız il dosyasını sayın valimize gönderdik. Kentin sorunlarının çözümü amacıyla özellikle madde bağımlılığıyla ilgili yeni projeler hazırladık. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtma çalışmasına yeni yönetimimizle daha illeri bir düzeye çıkaracağız. Katılımlarından dolayı sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve değerli üyelere teşekkür ediyor yeni yönetimin memlekete hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum" dedi.



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