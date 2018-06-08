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08 Haziran 2018 15:09

Sivas’ta kaçakçılardan kurtarılan yavru kartal Şanlıurfa’da koruma altına alındı

Sivas’ta hayvan kaçakçılarının elinden kurtarılan yavru kartal Şanlıurfa’da koruma altına alındı.

Sivas’ta kaçakçılardan kurtarılan yavru kartal Şanlıurfa’da koruma altına alındı

08 Haziran 2018 15:09


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yavru kartalın alıkonulduğu ve satışının yapıldığı ihbarı üzerinde harekete geçti. Yapılan araştırmada, yavru kartalı alıkoyan şahıs tespit edildi. Yavru kartal şahsın elinden alınarak bakımının yapılması için Şanlıurfa’da bulunan Gölpınar Yaban Hayvan Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.


Yavru kartalı alıkoyan ve satışını yapan kişiye ise 4915 sayılı Kara Avcılık Kanunu kapsamında Yaban Hayvanını İzinsiz Alıkoyma ve Ticaretini Yapma suçundan para cezası verildi.




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