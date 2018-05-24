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24 Mayıs 2018 12:21

Siverek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezin de Ramazan ayı’na özel hizmet

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ( ADSM) Ramazan ayı boyunca klinik hizmeti verecek.

Siverek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezin de Ramazan ayı’na özel hizmet

24 Mayıs 2018 12:21


Daha önce 24 saat kesintisiz acil servis çalışmasıyla vatandaşlara hizmet vermeye başlayan hastane, Ramazan’da oruçlu olup diş muayenesi veya tedavisi yapamayan vatandaşlar için saat 20:00-24:00 saatleri arasında 3 diş hekimi tarafından hizmet verecek. Konu ile açıklamada bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Beşir Görbüz, "Daha önce vatandaşlarımıza geceleri dahil kesintisiz 24 saat Acil servis hizmeti vermeye başlamıştık. Acil servisimizin dışında Ramazan’da oruç tutan veya gündüz hastaneye gelemeyen vatandaşlarımız için saat 20.00 ile 24.00 saatleri arasında üç diş doktorumuz tarafından poliklinik hizmeti verilerek her türlü diş hizmeti verilecektir, Ramazan’dan sonrada 17.00 ile 22:00 saatleri arasında bu hizmete devam edeceğiz" şeklinde konuştu




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