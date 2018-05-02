Siverek beklediği projelere kavuşuyor

Her ilçeye Kültür Merkezi projesi ile yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, Siverek’in Fırat Mahallesinde yapımında sona gelinen kültür merkezini vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Alanda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Kültür Merkezinin yanında Siverek Belediyesi tarafından yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Yaşam Alanını da ziyaret etti. Burada bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçelerin refah seviyesini yükseltmek için Büyükşehir Belediyesi olarak planlı bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Projeler ilçeye kazandırılıyor

Sivereklilerin beklediği projeleri bir bir ilçeye kazandırdıklarını belirten Çiftçi, "Siverekli kardeşlerimizin açılışını beklediği Siverek Belediyemizin tarafından yapılan olimpik yüzme havuzu ve sosyal yaşam alanı ile yanı başında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Siverek Kültür Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Allah’ın izni ile çalışmalarımız son noktaya gelmiş bulunmakta. İnanıyorum ki buralarda bir çok kültürel faaliyet vuku bulacak. Eğitim merkezlerinde ve atölyelerde daha nice sanat ve gelişimler doğacak. Kütüphanelerde insanlarımız farklı bir dünya keşfedecek. Yüzme havuzumuz aynı şekilde olimpiyat şampiyonları yetiştirecek. Sosyal tesisler, açık havada konser, düğün ve bir çok etkinliğe olanak sağlayacak. Bizler de Siverek’in gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımızı ilçe belediyemizle sürdürüyoruz. Her iki projede emeği geçen tüm kardeşlerimi kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ise, Çiftçi’ye teşekkür ederek, "Siverek’te hep böyle bir kültür merkezine ihtiyacımız vardı ve Siverekli kardeşlerimizin de talepleri bu yöndeydi. Yapılan bu projelerle Siverek önemli bir ihtiyacını gidermiş olacak" diye konuştu.