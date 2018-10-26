Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Karakaş görevinden istifa etti

Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karakaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görevinden ve meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Hasan Karakaş sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile hem görevinden hem de meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Karakaş, açıklamasında, "Bugüne kadar onurumla yürütmüş olduğum Siverek Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Hasan Karakaş 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den meclis üyeliğine seçilmiş, daha sonra belediye başkan yardımcılığına getirilmişti.