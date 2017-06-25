Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, halkla bayramlaştı

Sabah saatlerinden kılınan bayram namazının ardından kabristan ziyaretinde bulunan Başkan Resul Yılmaz, daha sonra mezarlığa gelen vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yılmaz, ziyarete gelenlerle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.

Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, Ramazan ayında manevi iklimi yaşamanın sevincinin ardından bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi. Bayramların yardımlaşma ve kaynaşma duygularının üst seviyeye çıktığı günler olduğunu belirten Yılmaz, "Bayramlar, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin pekiştiği ve bizler için büyük önem arz eden günlerdir. Bayram vesilesiyle annelerimizi, babalarımızı, akrabalarımızı, dost ve büyüklerimizi unutmayalım, mutlaka bayramlaşalım" dedi.

Tüm Siverek halkının bayramını tebrik eden Belediye Başkanı Resul Yılmaz, " Rabbimden, bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa huzur, mutluluk ve hayır getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Bayramlaşma sırasında halka şeker ve kolonya ikram edilirken, kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye edildi.