İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek Belediyesinde 2 istifa daha

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Belediye meclis üyelerinin istifaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye meclis üyelerinin istifaları devam ediyor.


2014 yerel seçimlerinde Siverek'ten AK Parti meclis üyeliğine seçilen Selahattin İlhan ile Büyükşehir meclis üyesi (Büyükşehir daimi encümeni ) Celal Akıl meclis üyeliklerinden istifa etti. Selahattin İlhan ile Celal Akıl öğleden sonra yazdıkları istifa dilekçeyle Siverek Belediyesi yazı işlerine müdürlüğüne gelerek istifalarını verdi. Belediye kapısı çıkışında gazetecilere istifa ettiklerini belirten meclis üyeleri, ilerideki günlerde istifa nedenlerini yapacakları basın açıklamasıyla açıklayacaklarını belirttiler.


Daha önce de Siverek Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karakaş meclis üyeliği ile başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.