Siverek Belediyesinde 2 istifa daha

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye meclis üyelerinin istifaları devam ediyor.

2014 yerel seçimlerinde Siverek'ten AK Parti meclis üyeliğine seçilen Selahattin İlhan ile Büyükşehir meclis üyesi (Büyükşehir daimi encümeni ) Celal Akıl meclis üyeliklerinden istifa etti. Selahattin İlhan ile Celal Akıl öğleden sonra yazdıkları istifa dilekçeyle Siverek Belediyesi yazı işlerine müdürlüğüne gelerek istifalarını verdi. Belediye kapısı çıkışında gazetecilere istifa ettiklerini belirten meclis üyeleri, ilerideki günlerde istifa nedenlerini yapacakları basın açıklamasıyla açıklayacaklarını belirttiler.

Daha önce de Siverek Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karakaş meclis üyeliği ile başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti