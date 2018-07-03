Siverek Devlet Hastanesi 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor

Siverek Şanlıurfa karayolu üzerinde ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Siverek Devlet Hastanesi, 7 aylık bir çalışma sonucu fiziki ve materyal konusunda birçok açığı kapattı. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın destekleriyle kolları sıvayan yeni hastane yönetimi, halka en iyi hizmeti vermek için yeni projeler ve çalışmalar ile kendini fark ettirmeye başladı. Yeni çalışma ve anlayıştan memnun olan vatandaşlar, hastaneye geldiklerinde kendilerini bir otelde zannettiklerini söyledi. Özelikle acil hastaların yoğun olarak kullandığı ve günde ortalama bin 200 hastaya hizmet veren acil bölümünde, hastalara anında müdahale edilerek oluşabilecek mağduriyetler ortadan kalkıyor.

Yetişkin ve çocuk müşahede odalarının ayrıldığı acil bölümde, çocuk muayene bölümü de yer alıyor. Her ilçede bulunmayan acil çocuk muayene bölümünde yalnızca acil hasta çocukların muayenesi ve tedavisi yapılarak, yetişkinlerin bulunduğu bölümden ayrılıyor.

Acil bölümde doktor ve çalışanların işbirliğiyle koridorlarda saksılara ekilen çiçek ve ağaçlarla oluşturulan küçük botanik bahçesi de hem hastaların hem de çalışanların kendilerini daha enerjik sağlamalarını hissettiriyor.

Hasta yakınlarından Ömer Karakoyunlu yaptığı açıklamada, "Annem ve babam yaşlı olduklarından sürekli hastaneye gidip geliyorum, özelikle acile geliyorum. Çalışmalarına bakıyoruz gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Temizlik olsun diğer şeyler olsun çok güzel. Doktorları, çalışanları, hemşireler hepsi çok iyi ve cana yakın davranıyor. Herkes kendisine düşen görevini yapıyor. Eskiden geldiğimizde malzeme eksikliği çoktu, doktorlar azdı. Ama şimdi çok şükür her bölümde birkaç doktor var, acilde de örneğin eskiden 2-3 hemşire bakıyorsa şimdi 5-6 hemşire bakıyor. Eskiden her yere biz hastamızı sedyelerle götürmek zorundaydık ama şimdi kapıda hastalarımız karşılanıyor ve nereye götürülmesi gerekiyorsa hasta bakıcıları götürüyor. Çok güzel bir uygulama yani, hastane yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi.

Köyden yakınını acil bölümüne getiren Harun Gılgıl, "Geçen senelere nazaran bu sene hastanede hizmet çok daha iyi. Gerek hastaları karşılamaları, güler yüzlülükleri, artı temizliği, tüm bunlarda bir sıkıntı yok. Eskiden her acil hastamızı getirdiğimizde hemen civar illere sevk ediliyordu. Şu anda doktorlarımızın gelmesiyle, hastalarımıza burada tedavi yapılıyor. Bu da bizim açımızdan çok önemli bir gelişme" ifadelerini kaydetti.

Hasta yakınlarından İbrahim Sermisakçi, "Şuanda bir hastamı acile getirmişim, şöyle ki ben de bazen hasta oluyorum ve geliyorum yani bize verilen hizmetlerden gayet memnunuz. Hastalarımıza bakımdan, hasta yakınlarına veya hastaların kendisine yardımcı olma açısından hastane çalışanları gerçekten özverilidirler. Gayet iyi ilgileniyorlar. Sıkıntılar olacak ama sonuçta temizlik konusu olsun, ilgilenme noktasında olsun, bize yardımcı olma noktasında olsun, bayağı ilgileniyorlar. Biz gayet bu çalışmalardan memnunuz ve bu çalışmalar daha da yükseltilebilir" diye konuştu.