Siverek Halk Eğitim Kurslarında okuyan 180 öğrenci üniversiteli oldu

Halkın talepleri doğrultusunda değişik meslek dallarında da kurslar veren Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, 2017 yılsonu itibariyle, maddi imkânları yetersiz, ücretli kurslara gidemeyen öğrenciler için açılan ücretsiz kurslara katılan 180 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) sınavında başarılı oldu. Üniversiteye yerleşmeye hak kazan öğrenciler, diş hekimliği, hukuk, rehberlik ve psikolojik danışmanlık(PDR), fizik tedavi ve rehabilitasyon(FTR), özel eğitim, İlköğretim matematik öğretmenliği, veterinerlik, hemşirelik, ilahiyat, sınıf öğretmenliği, beden öğretmenliği gibi 4 yıllık bölümler ile ön lisans bölümlerde eğitim görme fırsatı yakaladı.

Üniversite kazanan öğrencileri tebrik eden, kazanamayan öğrencilere de, daha fazla çalışmaları tavsiyesinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Son yıllarda eğitim ve öğretim açısından büyük başarılar elde ettiğimizi görmenin gururunu yaşıyoruz. Gerek okulda olsun ve gerekse okuldan sonra, üniversite hazırlıklarında olsun her zaman öğrencilerimizin yanında olduk ve en iyi yerleri kazanmaları için, çalışma ekibi arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalıştık. Ve çok şükür bu çalışmamızın meyvelerini aldığımızı ve öğrencilerimizin güzel yerlere yerleştiğini görmenin sevincini yaşıyoruz. Kazanan öğrencileri tebrik ediyor, kazanamayan yada istedikleri bölümlere yerleşemeyen öğrencilerimize de daha fazla çalışmalarını tavsiye ediyorum. Azmin elinden hiç bir şey kurtulamaz, siz azmederseniz istediğiniz okulu ve bölümü kazanacağınızdan kuşkum yok. Bizde her zaman yanınızda olacağız ve ücretsiz bir şekilde hazırlık kursları vermeye devam edeceğiz” dedi

Kapanoğlu, halk eğitim kursları için destekte bulunan herkese teşekkür etti