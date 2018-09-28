Siverek içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa'da geleceğe yönelik alt yapı yatırımları konusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Siverek'te yaklaşık 350 milyon TL yatırım bedelli projeleri gerçekleştiriyor. Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde gerçekleşen Siverek ilçesinin alt yapı çalışmalarının tanıtım programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, müdür yardımcıları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve beraberindekiler Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Tesis hakkında teknik bilgi ve ilerleme raporu alan Çiftçi, gelen davetlilere hitaben bir konuşma yaparak tüm ilçelerde olduğu gibi Siverek ilçesine de önem verdiklerini belirterek alt yapı anlamında büyük yatırımlar ve projeler yaptıklarını söyleyerek yaklaşık 350 Milyon TL'lik yatırım sağladıklarını dile getirdi.

Günlük 110 bin metreküp su arıtılacak

Burada bir açıklama yapan Çiftçi, “Siverek en büyük kırsal ilçemizdir, son dört yılda çok büyük alt yapı hizmetleri alan bir ilçemizdir. Şuan Siverek içme suyu arıtma tesisindeyiz. Bu tesis Allah'ın izni ile 2019 yılının ilk aylarında bitmiş olacaktır. Siverek ilçemizin 50 yıllık arıtılmış içme suyu ihtiyacını karşılayacak günlük ortalama 110 bin metreküp ham suyu arıtarak içmeye hazır hale getirecektir. Bu tesisin toplam bedeli de sadece bu alan için 35 Milyon TL'dir. Bu tesisi ham su ile buluşturabilecek ve tesisten çıkan içme suyunu bu defa Siverek ilçe merkezine ulaştıran ana isale hattı projesi depolarla birlikte ise toplam 58 Milyon TL'lik yatırım bedellidir. Siverek içme suyu şebeke hattı projesi de ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 83 Milyon TL yatırım bedeli ile gerçekleştirilmektedir. Şuan hizmete giren Siverek Atık su arıtma tesisimiz 41 Milyon TL'lik yatırım bedeli ile bitirilerek faaliyete girmiştir. İlçedeki tüm atık sular ana kolektörler sayesinde tesiste toplanarak iyi bir şekilde arıtılarak enerji üretiliyor, gübre elde edilip aynı zamanda tarımda sulama için kullanılıyor. Siverek kırsal mahallelerimizde ise yaklaşık 16 adet mahallemiz bugüne kadar içme suyu problemleri olduğu için kendi imkanları ile civar yerlerden su temin ediyorlardı. Yaklaşık 15 Milyon TL'lik bedelli Gedik içme suyu projemiz sayesinde ki çalışmalar yüzde seksenlerdedir. 16 adet kırsal mahallemiz içme suyuna kavuşmaktadır. Bunları topladığımızda son 4 yılda kamumuzun, Büyükşehir Belediyemizin, ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün, DSİ Genel Müdürlüğümüzün toplam yatırım bedeli 350 Milyonu geçmektedir” diye konuştu.